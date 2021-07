Milan, Pioli ha detto no al Tottenham e aspetta il rinnovo (Di martedì 27 luglio 2021) Il Milan di Pioli ha sorpreso e ora il tecnico, stimato, aspetta il prolungamento. Unico tra i big in scadenza e quello che guadagna meno. Leggi su pianetamilan (Di martedì 27 luglio 2021) Ildiha sorpreso e ora il tecnico, stimato,il prolungamento. Unico tra i big in scadenza e quello che guadagna meno.

Advertising

RebicIsTheWay : @clarkeismo Eh però bisogna dare a Pioli il trq titolare un mese prima dell inizio del campionato, per prepararlo n… - TuttoMercatoWeb : Milan, il Tottenham aveva provato a convincere Pioli: no del tecnico che vuole vincere in rossonero - Ftbnews24 : ??? #Calciomercato Milan, colpo in difesa: Maldini pesca dal Getafe #Milan #SerieA #UCL #Ibra #Pioli - MilanPress_it : Un club inglese avrebbe fatto un tentativo per #Pioli. #MilanPress #Milan - notizie_milan : Milan, Pioli è il meno pagato tra i top allenatori di Serie A -