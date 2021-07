Microsoft sviluppa una ' cabina di pilotaggio adattiva' per permettere a utenti disabili di giocare a Microsoft Flight Simulator

(Di martedì 27 luglio 2021)punta sempre più forte sull'accessibilità e, dopo l'incredibile Xbox Adaptive Controller, l'azienda stando una "di" che permetterà aglidicon titoli come. La notizia, comparsa sul sito ufficiale di, è stata riportata su ResetEra dall'utente SunBroDave. Stando a quanto emerso, l'obiettivo è creare un luogo accogliente per coloro che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft sviluppa

Punto Informatico

...si chiama CloudKnox Security ed è un'azienda di Sunnyvale cheuna piattaforma di Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM). A beneficiarne saranno ovviamente i clienti di...Aziende come Waymo, che lavora con Google, Cruise sostenuto da, Zoox di proprietà di ... Al contrario chisistemi di assistenza avanzata per la guida " come Mobileye, Aptiv, Magna e ...Microsoft Flight Simulator su Series X: 10 trucchi e consigli utili per iniziare a giocare con il simulatore di volo disponibile anche su Xbox Series X.27/07/2021 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato oggi avere ricevuto da Microsoft il titolo di Sustainability Changem ...