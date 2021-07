Meloni Salvini & co.: divisi da Draghi all’Europa (Di martedì 27 luglio 2021) Questa rodata accoppiata del political show italiano è divisa su tutto: Meloni Salvini e co. uniti nelle loro divisioni, condivise con i compari di destra. Sono talmente divisi che forse hanno bisogno di Renzi come legante che slega le ideologie a favore delle unioni occasionali. Mi verrebbe da dire Meloni Salvini divisi a Berlino? I Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Questa rodata accoppiata del political show italiano è divisa su tutto:e co. uniti nelle lorooni, condivise con i compari di destra. Sono talmenteche forse hanno bisogno di Renzi come legante che slega le ideologie a favore delle unioni occasionali. Mi verrebbe da direa Berlino? I

Advertising

ZanAlessandro : “Un confine sottile separa l’Ungheria dall’Italia. Salvini e Meloni non sono liberali. Hanno forti legami con Orban… - petergomezblog : Green pass, Ghisleri su La7: “Lega in piazza? Il tema ‘no vax’ non funziona. Il 70% degli elettori di Salvini e Mel… - stanzaselvaggia : Noi mostriamo le contraddizioni di Meloni e Salvini, i video in cui loro stessi smentiscono quello che hanno detto… - i_pmt : @pierpi13 Sembrano le mie dopo ogni volta che ascolto Salvini o Meloni - ils0vranista : RT @lefrasidiosho: Quindi? Cosa c'è nel vaccino? #salvini #meloni #vaccinoCovid -