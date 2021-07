La variante Delta divide in due il mondo: meno ci si vaccina, più si muore (Di martedì 27 luglio 2021) I paesi che se lo possono permettere vaccinano, quelli che di soldi ne hanno pochi no. E in questi ultimi la nuova ondata di variante Delta ha già avviato la terza o quarta strage.I nostri... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 luglio 2021) I paesi che se lo possono permettereno, quelli che di soldi ne hanno pochi no. E in questi ultimi la nuova ondata diha già avviato la terza o quarta strage.I nostri...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - VProvare : RT @Agenzia_Ansa: Covid, bimba di 11 anni muore a Palermo: la sua famiglia non era vaccinata - giovcusumano : RT @MMmarco0: Mentre nei paesi ricchi grazie ad i vaccini i morti sono limitati, in paesi come l'Indonesia che fanno fatica ad accaparrarsi… -