La riforma Cartabia non risolve i problemi della giustizia | anzi | per me è piena di contraddizioni

Il progetto di riforma sulla giustizia, che non piace neppure a chi l'ha redatto (la ministra Marta Cartabia, che si è trovata nella necessità di mettere assieme le più svariate proposte provenienti dai partiti), a mio avviso non risolve affatto i problemi della giustizia, anzi è piena di contraddizioni, di norme incostituzionali e anche di qualche errore di grammatica giuridica. Quanto al noto problema della prescrizione, che il ministro Bonafede vuole che sia senza termine, si dà ragione a quest'ultimo e ...

