Incendi Sardegna, Salmo lancia una raccolta fondi e annuncia: “Organizzerò un concerto gratuito. Mi farò arrestare pur di suonare” (Di martedì 27 luglio 2021) Si è già messa in moto la macchina della solidarietà per la popolazione sarda colpita in questi giorni dai terribili Incendi che stanno devastando terreni e campi. Tra i personaggi più noti scesi in campo c’è Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, nato ad Olbia 37 anni fa. Sul proprio profilo Instagram, seguito da più di 2.2 milioni di persone, ieri 26 luglio ha affermato: “Oristano è stata devastata dalle fiamme e molte famiglie hanno perso il lavoro, hanno perso il bestiame. Hanno bisogno di noi“. Poi ha spiegato: “Faremo così: organizzeremo un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri (al Water World Music ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Si è già messa in moto la macchina della solidarietà per la popolazione sarda colpita in questi giorni dai terribiliche stanno devastando terreni e campi. Tra i personaggi più noti scesi in campo c’è, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, nato ad Olbia 37 anni fa. Sul proprio profilo Instagram, seguito da più di 2.2 milioni di persone, ieri 26 luglio ha affermato: “Oristano è stata devastata dalle fiamme e molte famiglie hanno perso il lavoro, hanno perso il bestiame. Hanno bisogno di noi“. Poi ha spiegato: “Faremo così: organizzeremo unper chi non è potuto venire ieri (al Water World Music ...

