Giustizia, no commissione Camera a richieste ampliamento riforma (Di martedì 27 luglio 2021) La commissione Giustizia della Camera ha bocciato tutte le richieste di ampliamento del perimetro della riforma del processo penale arrivate da Forza Italia e dagli ex M5s di Alternativa C'è. Contro l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Ladellaha bocciato tutte ledidel perimetro delladel processo penale arrivate da Forza Italia e dagli ex M5s di Alternativa C'è. Contro l'...

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - FrancescoBerti_ : La apposizione della fiducia sulla riforma della giustizia, senza neanche un vaglio delle inammissibilità da parte… - fattoquotidiano : Alcuni giornali titolano sulla presunta benedizione della commissione europea alla riforma Cartabia. Ma nel documen… - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA Giustizia, in commissione respinta la richiesta di Forza Italia - federicovf69 : RT @FQLive: #ULTIMORA Giustizia, in commissione respinta la richiesta di Forza Italia -