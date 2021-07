Fognini-Medvedev, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 27 luglio 2021) Fabio Fognini si prepara per dare battaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro si è si qualificato per il terzo turno, un risultato che aveva ottenuto anche cinque anni fa in occasione dell’appuntamento di Rio De Janeiro (Brasile). Il nostro connazionale, abile a primeggiare sul bielorusso Egor Gerasimov: 6-4 7-6(4), affronta il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo che ha primeggiato sull’indiano Sumit Nagal nel secondo turno senza problemi. I due si sono già incontrati quattro volte in carriera. 3 sono gli incontri vinti dal rivale dell’azzurro che solo in un occasione è riuscito a regolare il russo. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Fabiosi prepara per dare battaglia alledi2020. L’azzurro si è si qualificato per il terzo turno, un risultato che aveva ottenuto anche cinque anni fa in occasione dell’appuntamento di Rio De Janeiro (Brasile). Il nostro connazionale, abile a primeggiare sul bielorusso Egor Gerasimov: 6-4 7-6(4), affronta il russo Daniil, numero 2 del mondo che ha primeggiato sull’indiano Sumit Nagal nel secondo turno senza problemi. I due si sono già incontrati quattro volte in carriera. 3 sono gli incontri vinti dal rivale dell’azzurro che solo in un occasione è riuscito a regolare il russo. ...

