Ex Ilva, reintegrato dal giudice del lavoro l’operaio Riccardo Cristello (Di martedì 27 luglio 2021) «Licenziare Riccardo Cristello per un post fu un errore madornale da parte di ArcelorMittal, lo denunciammo immediatamente mettendoci al fianco dell’operaio e al fianco di tutti i lavoratori vessati da un clima insopportabile. Oggi che il giudice del lavoro rende giustizia ai loro diritti, reintegrando Riccardo in azienda, possiamo affermare che la dignità anche di un solo lavoratore va sempre rispettata». Lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di martedì 27 luglio 2021) «Licenziareper un post fu un errore madornale da parte di ArcelorMittal, lo denunciammo immediatamente mettendoci al fianco dele al fianco di tutti i lavoratori vessati da un clima insopportabile. Oggi che ildelrende giustizia ai loro diritti, reintegrandoin azienda, possiamo affermare che la dignità anche di un solo lavoratore va sempre rispettata». Lo ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. first appeared on Tarantini Time.

Advertising

repubblica : Ex Ilva, va reintegrato il dipendente licenziato per un post su Facebook: la decisione del giudice del lavoro. 'Son… - repubblica : L'impiegato reintegrato dal giudice all'ex Ilva: 'Non voglio le scuse. Questa sentenza è per tutti i lavoratori' - Valter14032653 : RT @francofontana43: Taranto. Vi ricordate dell’operaio ex Ilva licenziato da Arcelor Mittal per aver esortato su un social a vedere la fi… - elenaricci1491 : Melucci: 'La dignità anche di un solo lavoratore va sempre rispettata' - TarantiniTime : Melucci: 'La dignità anche di un solo lavoratore va sempre rispettata' -