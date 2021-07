Durissimo scontro tra Crosetto e Montanari: “Vuoi la guerra civile”. “Sei un mercante d’armi fascista” (Di martedì 27 luglio 2021) Ad accendere la miccia è stato Marco Travaglio con la sua infelice uscita su Mario Draghi. “Figlio di papà che non capisce un c…“. Tipico linguaggio da postgrillino ormai radicalizzato. Accade che si levi un coro di critiche e che tutta la pattuglia dei “travagliati” (quelli che scrivono sul Fatto) si trovi in prima fila, in trincea, coi post pronti a ferire il nemico. Che sarebbe il regime pro-Draghi. Scendono in campo Gad Lerner, Antonello Caporale e anche Tomaso Montanari, neorettore dell’Università per stranieri di Siena e storico dell’arte. Dovrebbe dedicarsi allo studio, costui. Invece sta sempre su twitter a dare fiato alle trombe: i suoi accoliti sono gli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Ad accendere la miccia è stato Marco Travaglio con la sua infelice uscita su Mario Draghi. “Figlio di papà che non capisce un c…“. Tipico linguaggio da postgrillino ormai radicalizzato. Accade che si levi un coro di critiche e che tutta la pattuglia dei “travagliati” (quelli che scrivono sul Fatto) si trovi in prima fila, in trincea, coi post pronti a ferire il nemico. Che sarebbe il regime pro-Draghi. Scendono in campo Gad Lerner, Antonello Caporale e anche Tomaso, neorettore dell’Università per stranieri di Siena e storico dell’arte. Dovrebbe dedicarsi allo studio, costui. Invece sta sempre su twitter a dare fiato alle trombe: i suoi accoliti sono gli ...

