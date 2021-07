Covid: bambini si ammalano meno, studio italiano scopre molecola chiave (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Si chiama neuropilina 1 ed è una molecola 'chiave' nella protezione dei bambini da Covid-19. A svelare perché i piccoli si ammalano molto meno sono stati i ricercatori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, che, studiando i meccanismi di attacco del virus all'interno delle prime vie respiratorie in soggetti di età inferiore o superiore ai 20 anni, hanno scoperto che la neuropilina 1, che apre le porte al virus, nei bimbi è meno attiva. Fin dall'inizio della pandemia - ricorda una nota - medici e ricercatori si sono interrogati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Si chiama neuropilina 1 ed è una' nella protezione deida-19. A svelare perché i piccoli simoltosono stati i ricercatori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, che, studiando i meccanismi di attacco del virus all'interno delle prime vie respiratorie in soggetti di età inferiore o superiore ai 20 anni, hanno scoperto che la neuropilina 1, che apre le porte al virus, nei bimbi èattiva. Fin dall'inizio della pandemia - ricorda una nota - medici e ricercatori si sono interrogati ...

