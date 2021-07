Botta e risposta al vetriolo Povia-Faraone (Iv) su Green Pass associato a Shoah (Di martedì 27 luglio 2021) Botta e risposta tra Davide Faraone e Giuseppe Povia. Il capogruppo di Italia Viva al Senato su Facebook, commentando le affermazioni rilasciate ieri dal cantante all’Adnkronos che, nel corso di un’intervista, ha paragonato il Green Pass al numero tatuato sul braccio degli ebrei che venivano deportati nei campi di sterminio nazisti , esprime tutto il suo sdegno: “Il tenore è più o meno questo – scrive Faraone sotto una foto di Liliana Segre che si vaccina contro il Covid – C’è Povia, dice che noi saremmo come gli ebrei nei campi di sterminio, loro avevano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021)tra Davidee Giuseppe. Il capogruppo di Italia Viva al Senato su Facebook, commentando le affermazioni rilasciate ieri dal cantante all’Adnkronos che, nel corso di un’intervista, ha paragonato ilal numero tatuato sul braccio degli ebrei che venivano deportati nei campi di sterminio nazisti , esprime tutto il suo sdegno: “Il tenore è più o meno questo – scrivesotto una foto di Liliana Segre che si vaccina contro il Covid – C’è, dice che noi saremmo come gli ebrei nei campi di sterminio, loro avevano ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Botta e risposta su Twitter tra Gaia Zorzi e Amanda Knox: ecco che cosa è successo e cosa si sono dette… - AntonellaBordi4 : @mariserena Dai sono mielosi ..a volte...ma non da botta e risposta sui social ???? - hollandscurls_ : nessuno qui la prende sul personale, si chiama botta e risposta sis. detto questo c’è proprio un problema di fraint… - Sarah45922796 : Posso dire che a me dispiace che per colpa dei vostri botta e risposta lei abbia letto la merda che le hanno scritt… - 1211andreas : RT @TommasoCurzio: @NinaRicci_us @Pdorkmerson @francilic @IlCommentatore_ Il botta e risposta mi ha fatto morì ?????? -