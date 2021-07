Alluvione sul lago di Como, frane e paesi isolati (Di martedì 27 luglio 2021) AGI La vecchia Statale Regina, la strada costruita dai romani che collega Como con le estremità del suo lago, è franata quattro volte in una mattina a causa del maltempo piombato nell'estate del lago. Le piogge delle ultime ore stanno procurando grossi disagi sul territorio lariano. Il traffico della Regina è bloccato fino a Laglio, le strade sono invase dai detriti e dal fango e alcuni paesi sono rimasti isolati. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco all'AGI, sono centinaia gli interventi che hanno dovuto compiere, localizzati soprattutto nei paesi lacustri di Blevio, Lezzeno, Brienno, Laglio, ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI La vecchia Statale Regina, la strada costruita dai romani che collegacon le estremità del suo, è franata quattro volte in una mattina a causa del maltempo piombato nell'estate del. Le piogge delle ultime ore stanno procurando grossi disagi sul territorio lariano. Il traffico della Regina è bloccato fino a Laglio, le strade sono invase dai detriti e dal fango e alcunisono rimasti isolati. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco all'AGI, sono centinaia gli interventi che hanno dovuto compiere, localizzati soprattutto neilacustri di Blevio, Lezzeno, Brienno, Laglio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione sul Alluvione sul lago di Como, frane e paesi isolati Sono potenti le immagini che stanno facendo il giro dei social sul lago che appare ricoperto dai detriti trasportati da fiumi e torrenti del Lario e il cui livello inizia a essere allarmante. La loro ...

Leverkusen, esplosione in un impianto chimico: due morti, tre dispersi e sedici feriti Una tragedia dopo l'altra. La conta dei danni e il bilancio dei morti della catastrofica alluvione del 15 luglio non sono ancora conclusi che sul Nordreno Vestfalia si abbatte un nuovo disastro: un'esplosione nell'impianto di smaltimento di rifiuti di , in uno dei parchi chimici più ...

Cronaca meteo DIRETTA: ALLUVIONE sul LAGO DI COMO, interi PAESI ISOLATI con frane ed esondazioni - FOTO e VIDEO 3bmeteo Alluvioni e frane nel Comasco: torrenti di fango lasciano isolati gli abitanti | VIDEO I fiumi sono diventati veri e propri torrenti di fango in piena che hanno travolto ogni cosa sul loro tragitto. Da questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 60 interventi di soccorso nel Coma ...

Cronaca meteo: NUBIFRAGI sull'ovest Europa, ALLUVIONE LAMPO a LONDRA - VIDEO Cronaca meteo: NUBIFRAGI sull'ovest Europa, ALLUVIONE LAMPO a LONDRA - VIDEO. . ore 16:51. di Lorenzo Badellino 26 luglio 2021ore 16:51. 1 minuto, 6 secondi Per tutti tempo di lettura1 minuto, 6 secon ...

