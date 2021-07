Venezia 2021: 5 italiani in concorso, Sorrentino, Mainetti, Martone, Frammartino e i gemelli D'Innocenzo (Di lunedì 26 luglio 2021) Venezia 2021: cinque gli italiani in concorso, attesa per È stata la mano di Dio di Sorrentino, Freaks Out di Mainetti e America Latina dei gemelli D'Innocenzo oltre a il buco di Frammartino; in programma anche Spencer di Pablo Larrain, su Lady Diana, e The Power of Dog di Jane Campion. Annunciato il programma di Venezia 2021, che vede scendere in campo nel concorso internazionale cinque pesi massimi italiani: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021): cinque gliin, attesa per È stata la mano di Dio di, Freaks Out die America Latina deiD'oltre a il buco di; in programma anche Spencer di Pablo Larrain, su Lady Diana, e The Power of Dog di Jane Campion. Annunciato il programma di, che vede scendere in campo nelinternazionale cinque pesi massimi: È stata la mano di Dio di Paolo, ...

