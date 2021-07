USA, vendite case nuove a giugno peggio delle attese (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Giù la vendita di case nuove negli Stati Uniti a giugno, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto alla rilevazione precedente (-7,8%). Il dato ha evidenziato un decremento del 6,7% a 676 mila unità rispetto alle 724 mila unità di maggio (dato rivisto da 769 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato risulta peggiore delle attese degli analisti che erano per un incremento del 3,5%. Rispetto a giugno 2020 si registra un incremento del 19,4%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Giù la vendita dinegli Stati Uniti a, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto alla rilevazione precedente (-7,8%). Il dato ha evidenziato un decremento del 6,7% a 676 mila unità rispetto alle 724 mila unità di maggio (dato rivisto da 769 mila). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Il dato risultaredegli analisti che erano per un incremento del 3,5%. Rispetto a2020 si registra un incremento del 19,4%.

Advertising

DividendProfit : USA, vendite case nuove a giugno peggio delle attese - moneypuntoit : ?? USA: vendite di case nuove sotto le attese a giugno ?? - PaoloLuraschi : •Lunedì 26 luglio -Giappone:direttori agli acquisti settore manifatturiero luglio -Giappone:PMI composito luglio -G… - FrancoAndrea11 : RT @AlienoGentile: L'aumento dei prezzi (dalla minuteria metallica ai cereali) si misura anche in prospettiva: in un sondaggio USA il 33% d… - Max_Alle : RT @AlienoGentile: L'aumento dei prezzi (dalla minuteria metallica ai cereali) si misura anche in prospettiva: in un sondaggio USA il 33% d… -