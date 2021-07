Un prete fa un appello a Fedez e agli influencer per contrastare l’aborto: il rapper risponde (Di lunedì 26 luglio 2021) Qualche ora fa Don Mirco Bianchi ha utilizzato il suo account Twitter per rivolgere un appello ad alcuni influencer, politici e testate online, menzionandoli per diffondere il più possibile il suo messaggio. Questo il suo post appello agli #influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire. Tra i destinatari troviamo Repubblica, Corriere, La Stampa, SkyTg24, Gianna Nannini, Lorella Cuccarini, Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimo però ha deciso di rispondere pubblicamente al prete appello a tutti i #preti: ... Leggi su trashblog (Di lunedì 26 luglio 2021) Qualche ora fa Don Mirco Bianchi ha utilizzato il suo account Twitter per rivolgere unad alcuni, politici e testate online, menzionandoli per diffondere il più possibile il suo messaggio. Questo il suo posts: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire. Tra i destinatari troviamo Repubblica, Corriere, La Stampa, SkyTg24, Gianna Nannini, Lorella Cuccarini, Chiara Ferragni e. Quest’ultimo però ha deciso dire pubblicamente ala tutti i #preti: ...

patgal65 : @mircoDmirco @Fedez Ma è anche giusto che un prete faccia un appello in tal senso ma si tenga anche presente che n… - il_Bintar : @RominaDiPo @mircoDmirco @Fedez Mi pare che siamo sul profilo di un prete che fa appello a fedez. Non il contrario. - LaFerniMi : @mircoDmirco @Fedez Appello al prete: non si impicci perché viviamo in uno Stato laico e le donne sono in grado di… - melinoae : Ah come quel prete nella mia città che ha detto alle donne di farsi mettere incinte 'anche dai preti se ce ne è bis… - semanthide3 : @mircoDmirco @Fedez Appello ad un prete: del nostro utero ne facciamo quel che cazzo ci pare. -