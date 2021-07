Tokyo 2020, scherma spada a squadre femminile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 27 luglio 2021) Il programma e gli orari della quarta giornata di scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Archiviate le prova individuali, le Azzurre proveranno a riscattarsi nelle prove a squadre. Si comincia con la spada, con il team italiano che sarà composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio e dovrà vedersela con la squadra del Comitato Olimpico Russo. Si comincia dai quarti di finale, con gli incontri che prenderanno il via alle ore 4:25 italiane (le 11:25 locali). L’eventuale avversario dell’Italia nelle semifinali uscirà dalla sfida tra Estonia e Polonia. Tutte le gare saranno ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Il programma e gli orari della quarta giornata dialle Olimpiadi di. Archiviate le prova individuali, le Azzurre proveranno a riscattarsi nelle prove a. Si comincia con la, con il team italiano che sarà composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio e dovrà vedersela con la squadra del Comitato Olimpico Russo. Si comincia dai quarti di finale, con gli incontri che prenderanno il via alle ore 4:25 italiane (le 11:25 locali). L’eventuale avversario dell’Italia nelle semifinali uscirà dalla sfida tra Estonia e Polonia. Tutte le gare saranno ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - sportface2016 : #swimming #giochiolimpici #Tokyo2020 | #Nuoto, oggi in tv le finali della terza giornata: ecco come vedere le gare - zazoomblog : Tokyo 2020 tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi: il programma completo - #Tokyo #tutti #italiani #Olimpiadi:… -