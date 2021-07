Tokyo 2020 scherma, Azzi: “Non siamo soddisfatti, ci aspettiamo risposta a squadre” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Non è una serie di gare individuali che ci soddisfa, inutile nasconderlo. Ora però abbiamo squadre tutte competitive e ci aspettiamo una risposta nei prossimi giorni. È stata un’Olimpiade strana, senza riferimenti di gare per i ragAzzi prima della manifestazione”. Così Paolo Azzi, che al termine della gara di Daniele Garozzo, medaglia d’argento nel fioretto individuale maschile a Tokyo 2020, non nasconde l’amarezza per la fallimentare spedizione Azzurra della scherma. Le gare individuali si sono chiuse infatti con le sole medaglie di Garozzo, appunto, e ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) “Non è una serie di gare individuali che ci soddisfa, inutile nasconderlo. Ora però abbiamotutte competitive e ciunanei prossimi giorni. È stata un’Olimpiade strana, senza riferimenti di gare per i ragprima della manifestazione”. Così Paolo, che al termine della gara di Daniele Garozzo, medaglia d’argento nel fioretto individuale maschile a, non nasconde l’amarezza per la fallimentare spedizione Azzurra della. Le gare individuali si sono chiuse infatti con le sole medaglie di Garozzo, appunto, e ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - fisco24_info : Tokyo 2020, Di Francisca: 'Fioretto in difficoltà, pronta a dare una mano': 'C'è un problema non solo nel fioretto… - zazoomblog : Tokyo 2020 tennistavolo: il Giappone prevale sulla Cina Mizutani-Ito d’oro nel doppio misto - #Tokyo #tennistavolo… -