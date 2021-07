Tokyo 2020, nuoto azzurro nella storia: argento nella staffetta 4×100 stile libero dietro gli Usa. Martinenghi bronzo nei 100 rana (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare a Tokyo 2020. L’Italia è sesta nel medagliere, grazie all’oro nel Taekwondo di Vito Dell’Aquila, all’argento nella sciabola di Luigi Samele e alle tre medaglie di bronzo conquistate nella seconda giornata di gare di ieri da Elisa Longo Borghini nel ciclismo su strada, dalla judoka Odette Giuffrida e da Mirko Zanni, vincitore del bronzo nel sollevamento pesi categoria -78kg. Ma già nella notte il medagliere azzurro si è arricchito: Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gare a. L’Italia è sesta nel medagliere, grazie all’oro nel Taekwondo di Vito Dell’Aquila, all’sciabola di Luigi Samele e alle tre medaglie diconquistateseconda giornata di gare di ieri da Elisa Longo Borghini nel ciclismo su strada, dalla judoka Odette Giuffrida e da Mirko Zanni, vincitore delnel sollevamento pesi categoria -78kg. Ma giànotte il medaglieresi è arricchito: Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - iconanews : Tokyo 2020, tempesta Nepartak in arrivo sul Giappone: eventi rinviati - gilnar76 : NUOTO 4X 100 STILE LIBERO TOKYO 2020 STAFFETTA MASCHILE ARGENTO PIÙ BRONZO MARTINENGHI 100 rana #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 dirette live: sciabola donne, fioretto uomini DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: LE ULTIME GARE INDIVIDUALI Anche oggi, lunedì 26 luglio 2021 siamo al Makuhari Messe per i risultati della scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : con oggi infatti daremo il via alle gare ...

Azzurre del basket 3x3 battute dal Giappone Si apre con una sconfitta la giornata dell'Italia del basket 3x3 a Tokyo. Le azzurre sono state battute 22 - 10 dal Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti. Per l'Italia 4 punti di Consolini, 3 di D'Alie, 2 di Filippi e 1 di Rulli. Piu' tardi la ...

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia - Tokyo 2020 Agenzia ANSA Tokyo 2020, non si esclude la cancellazione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 potrebbe anche non svolgersi: ecco le ultime notizie che arrivano dal Paese asiatico. Il responsabile del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso una cancellazione dell'ultimo m ...

Olimpiadi Tokyo 2020: argento e bronzo, il nuoto azzurro scrive la storia L’Italia si risveglia e si stropiccia gli occhi con un risultato stellare: medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero, un risultato mai raggiunto che scrive una pagina storia per il nuoto i ...

DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI: LE ULTIME GARE INDIVIDUALI Anche oggi, lunedì 26 luglio 2021 siamo al Makuhari Messe per i risultati della scherma alle Olimpiadi di: con oggi infatti daremo il via alle gare ...Si apre con una sconfitta la giornata dell'Italia del basket 3x3 a. Le azzurre sono state battute 22 - 10 dal Giappone trascinato da Mawuli, top scorer con 8 punti. Per l'Italia 4 punti di Consolini, 3 di D'Alie, 2 di Filippi e 1 di Rulli. Piu' tardi la ...Tokyo 2020 potrebbe anche non svolgersi: ecco le ultime notizie che arrivano dal Paese asiatico. Il responsabile del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso una cancellazione dell'ultimo m ...L’Italia si risveglia e si stropiccia gli occhi con un risultato stellare: medaglia d’argento nella staffetta 4x100 stile libero, un risultato mai raggiunto che scrive una pagina storia per il nuoto i ...