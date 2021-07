«Temptation Island 2021» | tre coppie in gioco e un doppio appuntamento per la finale

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tre coppie, due sole puntate e la promessa di dare degna conclusione ad ogni storia d’amore. Temptation Island, la cui ultima puntata ha portato Floriana a tirare fuori forza e coraggio, è giunto al termine. E, con un doppio appuntamento settimanale, ha deciso di allungare la propria conclusione. Lo show Mediaset, che in Sardegna ha portato sei coppie, andrà in onda nella prima serata di lunedì 26 luglio. Poi, tornerà in onda il giorno successivo.

Advertising

fanpage : Un incendio ha distrutto il resort a quattro stelle sul mare dove si gira il reality show 'Temptation Island' - Agenzia_Italia : Le immagini dell'incendio nel resort di temptation island - Giornaleditalia : Temptation Island, Stefano e Manuela escono separati dopo il falò: rumor - zazoomblog : Temptation Island attimi di terrore in hotel: è scoppiato un incendio! - #Temptation #Island #attimi #terrore - Invisibile18 : RT @LucaMagmo: stanotte alla zanzara sono piaciuto talmente tanto che l'anno prossimo andiamo a Temptation Island... -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

L'albergo Relais Is Morus è andato a fuoco. Si tratta del secondo incendio nell'hotel die sono state evacuate 60 persone. Argomenti trattati Incendio hotel: si tratta del secondo Incendio hotel: le fiamme hanno avvolto l'hotel di ...sono rimaste in gioco ancora tre coppie. L'edizione di quest'anno sta per concludersi, ma le sorprese potrebbero essere ancora molte. Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 continua, ...Dopo 10 anni di fidanzamento e la partecipazione a “Temptation Island”, Andrea Celentano ha chiesto a Raffaella Giudice di sposarlo ...Incendio doloso nell’hotel che ospita il set di Temptation Island. Alle prime luci dell’alba, verso le 4 del mattino, le fiamme sono divampate al Relais Is Morus a Pula, struttura alberghiera che fung ...