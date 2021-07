Sulla Giustizia ora è Forza Italia a mettersi di traverso (Di lunedì 26 luglio 2021) La riforma della Giustizia slitta ancora, ostaggio di nuovo scontro all’interno della maggioranza. Scontro che il premier Mario Draghi e il ministro Marta Cartabia hanno provato a mitigare in un incontro avuto nel pomeriggio e durante il quale si è cercato di trovare un punto di equilibrio che possa accontentare le forze che sostengono il governo. A breve il l’esecutivo presenterà una proposta di modifica per andare incontro alle richieste del Movimento 5 Stelle che ha minacciato di non votare la fiducia, quindi saranno esclusi dal meccanismo di improcedibilità i processi di mafia e terrorismo. Ma se da una parte si cerca di concedere qualcosa a un partito, dall’altra ci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) La riforma dellaslitta ancora, ostaggio di nuovo scontro all’interno della maggioranza. Scontro che il premier Mario Draghi e il ministro Marta Cartabia hanno provato a mitigare in un incontro avuto nel pomeriggio e durante il quale si è cercato di trovare un punto di equilibrio che possa accontentare le forze che sostengono il governo. A breve il l’esecutivo presenterà una proposta di modifica per andare incontro alle richieste del Movimento 5 Stelle che ha minacciato di non votare la fiducia, quindi saranno esclusi dal meccanismo di improcedibilità i processi di mafia e terrorismo. Ma se da una parte si cerca di concedere qualcosa a un partito, dall’altra ci ...

