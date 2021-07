Roma | fa volare il drone… sopra il Colosseo Denunciato un turista 27enne

(Di lunedì 26 luglio 2021) In molti non sanno che utilizzare un drone nelle città non è legale, ainfatti vige il “divieto di sorvolo” e probabilmente ildi 27anni che ieri è stato fermato dagli agenti dell’Unità Spe della Polizia Locale non lo sapeva. Il, infatti, è stato colto mentre era intento a farun drone all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Gli agenti, impegnati nei servizi quotidiani a contrasto dei commercianti abusivi, si sono resi conti della situazione e hanno subito fermato l’uomo. Il, al termine delle procedure di identificazione, è statoper il mancato ...

