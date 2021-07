Quali danni ambientali stanno causando gli incendi in Sardegna? (Di lunedì 26 luglio 2021) Vigili del fuoco in azione nella provincia di Oristano (Foto: Vigili del fuoco)Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la vegetazione distrutti dalle fiamme che stanno divorando la Sardegna ormai da più di due giorni. È quando comunicato da Coldiretti a seguito di un monitoraggio condotto per valutare i danni ambientali subiti dall’isola, mentre roghi hanno già raso al suolo oltre 20 mila ettari di vegetazione e costretto 1500 persone ad evacuare le proprie case. Più di 7500 persone e 20 mezzi aerei sono stati impegnati per estinguere gli incendi, le cui origini sono ancora sconosciute, ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) Vigili del fuoco in azione nella provincia di Oristano (Foto: Vigili del fuoco)Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la vegetazione distrutti dalle fiamme chedivorando laormai da più di due giorni. È quando comunicato da Coldiretti a seguito di un monitoraggio condotto per valutare isubiti dall’isola, mentre roghi hanno già raso al suolo oltre 20 mila ettari di vegetazione e costretto 1500 persone ad evacuare le proprie case. Più di 7500 persone e 20 mezzi aerei sono stati impegnati per estinguere gli, le cui origini sono ancora sconosciute, ...

