Ondate di calore | l’allerta della protezione civile | “In guardia da domani a giovedì”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – LaRegione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di”. A partire dalle 8 dimattina, martedì 27 luglio e fino alle 20 di29 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. La ...

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore". A partire dalle 8 di martedì 27 luglio e fino alle 20 di giovedì 29 luglio ...