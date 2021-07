Medjugorje | Un Regalo per Maria 2021 | vuoi aderire anche tu?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Quest’anno, è arrivata alla quinta edizione l’iniziativa di preghiera online, che coinvolge centinaia di persone che pregano insieme il Rosario per le intenzioni della Madonna, per il suo compleanno. “Unper” è nato nel 2017 per desiderio di rispondere all’invito della Regina della Pace aa pregare il Santo Rosario, ed è L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje Regalo

La Luce di Maria

...la Madonna dial collo del maestro. iO Donna Beauty Club Entra in un club fatto di novità, consigli personalizzati ed esperienze esclusive Iscriviti alla newsletter Per te subito in...... ha deciso di fare un ulteriorea tutti i suoi followers che sono sempre più numerosi e che la seguono con grande affetto. MARINO BARTOLETTI/ "Voglio vincere il tumore e andare a" ...È la 5a edizione, che coinvolge centinaia di persone a pregare insieme il Rosario per le intenzioni della Madonna, per il suo compleanno.