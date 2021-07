Malore al mare, 72enne di Mogliano muore sulla spiaggia di Eraclea (Di lunedì 26 luglio 2021) Due persone morte in mare negli ultimi due giorni: succede ad Eraclea dove, poco dopo le ore 15 di lunedì pomeriggio, 26 luglio, un 72enne di Mogliano Veneto in vacanza con la compagna ha perso la ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Due persone morte innegli ultimi due giorni: succede addove, poco dopo le ore 15 di lunedì pomeriggio, 26 luglio, undiVeneto in vacanza con la compagna ha perso la ...

