(Di lunedì 26 luglio 2021) Per informazioni e prenotazioni è possible contattare il numero 055 9126268 o scrivere una mail a info@prolocosangiovannivaldarno.it

Advertising

Nazione_Arezzo : 'L'operaccia del pane della libertà', in piazza Masaccio l'ironia tagliente di Paolo Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : operaccia del

LA NAZIONE

Martedì 27 luglio, alle 21,15 Paolo Rossi porta in scena in piazza Masaccio, a San Giovanni, "L'pane o libertà". Lo spettacolo, inserito nel cartellone di Teatro estate Sgv, viene proposto dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo ..."L'Pane o Libertà" di e con Paolo Rossi. xLunedì 26 luglio e martedì 27 luglio arrivano due fra gli eventi più attesi e importanti dell’estate sangiovannese 2021 e vedono protagonisti John Patitucci e Paolo Rossi. Per entrambi l’appuntamento ...Arezzo, 26 luglio 2021 - Martedì 27 luglio, alle 21,15 Paolo Rossi porta in scena in piazza Masaccio, a San Giovanni, “L’operaccia del pane o libertà”. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di Teatro ...