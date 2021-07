LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: pochi minuti a Simone Alessio. Passano il turno Lauren Williams ed Achraf Mahboubi (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Nell’attesa del nostro Alessio, ci prepariamo per vivere il primo quarto di finale al femminile tra la turca Nur Tatar e l’americana Paige McPherson. 6.56 Achraf Mahboubi vince 21-11 contro l’irlandese Cheich Sallah Cisse che nel finale non riesce a respingere gli assalti del marocchino. 6.54 Allungo per il Marocco. Tre punti separano i due a meno di un minuto dalla conclusione! 6.52 Termina il secondo round con un punteggio di 11-9 a favore del Marocco. L’irlandese Cheich Sallah Cisse si prepara ad invertire la tendenza nella terza fase. 6.51 Si accende ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.00 Nell’attesa del nostro, ci prepariamo per vivere il primo quarto di finale al femminile tra la turca Nur Tatar e l’americana Paige McPherson. 6.56vince 21-11 contro l’irlandese Cheich Sallah Cisse che nel finale non riesce a respingere gli assalti del marocchino. 6.54 Allungo per il Marocco. Tre punti separano i due a meno di un minuto dalla conclusione! 6.52 Termina il secondo round con un punteggio di 11-9 a favore del Marocco. L’irlandese Cheich Sallah Cisse si prepara ad invertire la tendenza nella terza fase. 6.51 Si accende ...

