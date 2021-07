LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cresce l’attesa per le sciabolatrici azzurre, eliminata Kharlan! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:09 INCREDIBILE! eliminata la campionessa iridata in carica, Olga Kharlan si arrende 12-15 alla cinese Hengyu Yang! 03:06 Attenzione, perchè l’ucraina Olga Kharlan, testa di serie n.1, si trova sotto 7-9 contro la cinese Hengyu Yang. 03:03 Vantaggio enorme per la coreana Kim sull’egiziana Hafez, due cilindrate diverse (8-2). 03:00 Partenza convincente sulla pedana verde per la cinese Yaqi Shao, una delle favorite della vigilia. 02:57 Si presentano in pedana le prime atlete, cresce l’attesa per le azzurre, che vedremo in gara tra una trentina di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:09 INCREDIBILE!la campionessa iridata in carica, Olga Kharlan si arrende 12-15 alla cinese Hengyu Yang! 03:06 Attenzione, perchè l’ucraina Olga Kharlan, testa di serie n.1, si trova sotto 7-9 contro la cinese Hengyu Yang. 03:03 Vantaggio enorme per la coreana Kim sull’egiziana Hafez, due cilindrate diverse (8-2). 03:00 Partenza convincente sulla pedana verde per la cinese Yaqi Shao, una delle favorite della vigilia. 02:57 Si presentano in pedana le prime atlete,per le, che vedremo in gara tra una trentina di ...

