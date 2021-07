LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: MARTINENGHI DI BRONZO NELLA RANA! Carraro in finale col brivido! Attesa per la 4×100 (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.41: THOMAS CECCON E’ IN finaleEEEEEEEEE!!! Russia padrona NELLA seconda semifinale: Vince Kolesnikov che domina in 52?29, secondo Ryulov a 52?91, terzo il cinese Xu in 52?94 4.40: Kolesnikov, Armstrong, Guido ai 50 4.36: Al via la seconda semifinale. tre devono restare dietro al 52?78 di Ceccon. Questi i protagonisti: Cooper (Aus), Gonzalez (Esp), Irie (Jpn), Kolesnikov (Rus), Xu (Chn), Rylov (Rus), Guido (Bra), Armstrong (Usa) 4.34: E’ terzo Thomas ceccon con 52?78. Molto bene l’azzurro! Ha vinto Murphy con una vasca di ritorno che lo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.41: THOMAS CECCON E’ INEEEEEEEEE!!! Russia padronaseconda semi: Vince Kolesnikov che domina in 52?29, secondo Ryulov a 52?91, terzo il cinese Xu in 52?94 4.40: Kolesnikov, Armstrong, Guido ai 50 4.36: Al via la seconda semi. tre devono restare dietro al 52?78 di Ceccon. Questi i protagonisti: Cooper (Aus), Gonzalez (Esp), Irie (Jpn), Kolesnikov (Rus), Xu (Chn), Rylov (Rus), Guido (Bra), Armstrong (Usa) 4.34: E’ terzo Thomas ceccon con 52?78. Molto bene l’azzurro! Ha vinto Murphy con una vasca di ritorno che lo ha ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nicolò Martineng… - flamanc24 : RT @fvnzioniamo: ECCOCI LIVE CON IL NUOTO - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 26 luglio 2021: Seconda se… - shakijra : RT @fvnzioniamo: ECCOCI LIVE CON IL NUOTO - zazoomblog : LIVE Nuoto Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la 4×100 sogna in grande c’è Federica Pellegrini nei 200 sl! - #Nuoto… -