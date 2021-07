LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: MARTINENGHI DI BRONZO NELLA RANA! Carraro e Ceccon in finale! Attesa per la 4×100 (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.53: Tra poco le semifinali dei 100 dorso con Margherita Panziera che proverà a centrare la finale. Impresa non semplice 4.46: C’è Nicolò MARTINENGHI sul podio dei 100 rana. Peaty, Kamminga e il varesino per le medaglie della gara più Attesa di Tokyo 2021 4.43: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Murphy, Kolesnikov, Larkin, Ceccon, Rylov, Xu, Gonzalez, Glinta 4.41: THOMAS Ceccon E’ IN FINALEEEEEEEEEE!!! Russia padrona NELLA seconda semifinale: Vince Kolesnikov che domina in 52?29, secondo Rylov a 52?91, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.53: Tra poco le semifinali dei 100 dorso con Margherita Panziera che proverà a centrare la finale. Impresa non semplice 4.46: C’è Nicolòsul podio dei 100 rana. Peaty, Kamminga e il varesino per le medaglie della gara piùdi2021 4.43: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Murphy, Kolesnikov, Larkin,, Rylov, Xu, Gonzalez, Glinta 4.41: THOMASE’ IN FINALEEEEEEEEEE!!! Russia padronaseconda semifinale: Vince Kolesnikov che domina in 52?29, secondo Rylov a 52?91, ...

