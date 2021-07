Lascia la Nazionale un ex allenatore della Lazio. Stretta finale per il suo ritorno in un club (Di martedì 27 luglio 2021) Sarebbe una sorpresa ma al contempo una probabile realtà. L’attuale allenatore della Svizzera, Vladimir Petkovic, autore di un enorme Europeo con la sua Nazionale, potrebbe dire basta. Basta perché gli manca l’aria del club, tornare ad occuparsi pienamente e intensamente di una squadra e non solo in alcuni periodi dell’anno e saltuariamente. Ma non solo, la saturazione potrebbe derivare anche dall’impresa conquistata recentemente con la sua Nazionale: l’approdo storico ai quarti, dopo aver eliminato la principale favorita alla vittoria del torneo, la Francia. Petkovic-Bordeaux: la trattativa giunge ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Sarebbe una sorpresa ma al contempo una probabile realtà. L’attualeSvizzera, Vladimir Petkovic, autore di un enorme Europeo con la sua, potrebbe dire basta. Basta perché gli manca l’aria del, tornare ad occuparsi pienamente e intensamente di una squadra e non solo in alcuni periodi dell’anno e saltuariamente. Ma non solo, la saturazione potrebbe derivare anche dall’impresa conquistata recentemente con la sua: l’approdo storico ai quarti, dopo aver eliminato la principale favorita alla vittoria del torneo, la Francia. Petkovic-Bordeaux: la trattativa giunge ...

