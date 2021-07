La 4×100 stile libero è nella storia: strepitoso argento! “Una gioia incredibile” (Di lunedì 26 luglio 2021) Primo podio olimpico della nostra staffetta, superata solo dagli americani: “Una pagina bellissima” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) Primo podio olimpico della nostra staffetta, superata solo dagli americani: “Una pagina bellissima” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - Eurosport_IT : Miressi, Ceccon, Zazzeri, Frigo: siete nella storia ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - zazoomblog : Olimpiadi: nuoto argento e bronzo per l’Italia con la 4×100 stile libero maschile e Martinenghi Tokyo 2020 il progr… - infoitinterno : Olimpiadi di Tokyo in diretta: medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4×100 stile libero. Martinenghi conq… - _misspigrizia : Medaglia d'argento??: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo - nuoto 4×100 stile libero… -