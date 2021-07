Internet Computer supera i 100 milioni di blocchi e il prezzo di ICP aumenta (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo aver toccato il minimo storico di $26,90 la scorsa settimana,ICP è rimbalzato con un aumento di oltre il 70% nei giorni successivi Dopo il crollo di maggio, le settimane di stagnazione e gli ulteriori cali dei prezzi che ne sono seguiti, finalmente la scorsa settimana il sentimento positivo sembrava essere tornato, poiché gran parte del mercato delle criptovalute ha formato candele verdi settimanali. Bitcoin ha guadagnato l'11% la scorsa settimana, mentre Ether è cresciuto del 16%. Ma davanti a entrambi c'era Internet Computer (ICP), che forniva rendimenti settimanali del 32%. Realizzato da DFINITY, Internet Computer ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo aver toccato il minimo storico di $26,90 la scorsa settimana,ICP è rimbalzato con un aumento di oltre il 70% nei giorni successivi Dopo il crollo di maggio, le settimane di stagnazione e gli ulteriori cali dei prezzi che ne sono seguiti, finalmente la scorsa settimana il sentimento positivo sembrava essere tornato, poiché gran parte del mercato delle criptovalute ha formato candele verdi settimanali. Bitcoin ha guadagnato l'11% la scorsa settimana, mentre Ether è cresciuto del 16%. Ma davanti a entrambi c'era(ICP), che forniva rendimenti settimanali del 32%. Realizzato da DFINITY,...

