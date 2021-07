Indebito utilizzo carta di credito | cosa fare

(Di lunedì 26 luglio 2021) Quando si parla dididisi è soliti pensare che il comportamento rientri all’interno nel reato di frode informatica. Tuttavia, si tratta di una voce non prevista dal relativo articolo, ovvero il 640 ter del Codice penale. Il motivo è molto chiaro: nel caso di undi unadinon si verifica l’alterazione di un sistema informatico o l’intervento su dati, informazioni o programmi, che invece devono essere presenti affinché si possa parlare di frode informatica. Vediamo come viene sanzionato, ...

cybersecitalia : Per il @GPDP_IT emerge un quadro preoccupante riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso un in… - AnsaBasilicata : Truffe on line: nove denunciati, hanno preso 12 mila euro. Le accuse: frode informatica, truffa e indebito utilizzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Indebito utilizzo

SosTariffe

...una carta di credito per pagare una struttura ricettiva Un 25enne di Foligno è stato arrestato venerdì sera da una volante del commissariato di polizia di Foligno per il reato didi ...Il furto all'interno di un'auto in sosta. L a Polizia di Stato arresta un 25enne già noto alle Forze dell'Ordine per il reato didi carte di credito e di pagamento Foligno, 24 luglio 2021 - Nella serata scorsa la Volante del Commissariato di Foligno ha arrestato un 25enne italiano per il reato di...Ruba una carta di credito e poi tenta di saldare il conto della struttura ricettiva dove stava alloggiando. Un tentativo bloccato solo dall’intervento della Polizia che ha arrestato un 25enne italiano ...Gli agenti di polizia hanno arrestato nei giorni scorsi un 49enne pregiudicato per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e tentato furto e ricettazione. Dopo aver ricev ...