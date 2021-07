Il fisico Vespignani: senza vaccini ospedali sotto pressione, lo vediamo già in Inghilterra (Di lunedì 26 luglio 2021) Fermare i contagi con i vaccini, e farlo subito. E’ questo il suggerimento di Alessandro Vespignani, fisico romano, esperto di modelli di propagazione delle epidemie alla Northeastern University di Boston, in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica‘. Vespignani: i vaccini sono di aiuto ma il quadro è pieno di variabili “Perché è vero – afferma Vespignani – che i vaccini riducono il rischio di ricoveri e decessi di un fattore dieci. Ma se l’epidemia va troppo su di giri i problemi rispuntano, dalla scuola agli ospedali fino alla catena dei rifornimenti. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Fermare i contagi con i, e farlo subito. E’ questo il suggerimento di Alessandroromano, esperto di modelli di propagazione delle epidemie alla Northeastern University di Boston, in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica‘.: isono di aiuto ma il quadro è pieno di variabili “Perché è vero – afferma– che iriducono il rischio di ricoveri e decessi di un fattore dieci. Ma se l’epidemia va troppo su di giri i problemi rispuntano, dalla scuola aglifino alla catena dei rifornimenti. ...

Advertising

repubblica : Il fisico Alessandro Vespignani: 'Gli ospedali torneranno in difficoltà se non si argina l’epidemia” - SecolodItalia1 : Il fisico Vespignani: senza vaccini ospedali sotto pressione, lo vediamo già in Inghilterra - Marilenapas : RT @repubblica: Il fisico Alessandro Vespignani: 'Gli ospedali torneranno in difficoltà se non si argina l’epidemia” - Profilo3Marco : RT @repubblica: Il fisico Alessandro Vespignani: 'Gli ospedali torneranno in difficoltà se non si argina l’epidemia” - the_mopster : Intervista al fisico Alessandro Vespignani: “Gli ospedali torneranno in difficoltà se non si argina l’epidemia”… -