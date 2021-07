Green Pass, Lamorgese: "Nessuna dittatura sanitaria" (Di lunedì 26 luglio 2021) Le manifestazioni dei no-vax "non erano autorizzate", "da condannare" le modalità con cui si sono svolte le proteste, dice il ministro dell'Interno Leggi su rainews (Di lunedì 26 luglio 2021) Le manifestazioni dei no-vax "non erano autorizzate", "da condannare" le modalità con cui si sono svolte le proteste, dice il ministro dell'Interno

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Green Pass senza vaccino in vendita su Telegram per 100 euro: 'E non è un fake' - Profilo3Marco : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: increduli davanti a gara tra Salvini e Meloni nel cavalcare la paura per rappresentare qualche miglia… -