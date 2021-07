Governo: Anzaldi (Iv), ‘Speranza prenda distanze da insulti Travaglio a Draghi’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dopo i vergognosi insulti di Travaglio alla Festa di Leu al presidente Draghi, mi auguro che il leader del partito e ministro di primo piano Speranza prenda pubblicamente le distanze. Nessuno, a maggior ragione il premier, merita un simile trattamento di odio. Solidarietà a Draghi”. Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dopo i vergognosidialla Festa di Leu al presidente Draghi, mi auguro che il leader del partito e ministro di primo piano Speranzapubblicamente le. Nessuno, a maggior ragione il premier, merita un simile trattamento di odio. Solidarietà a Draghi”. Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Anzaldi (Iv), 'Speranza prenda distanze da insulti Travaglio a Draghi'... - Garby30379370 : @Michele_Anzaldi @ilgiornale Tipo renzie che fa cadere un governo in piena pandemia? - Mintauros1 : RT @Teresa12401552: @Michele_Anzaldi Truffa dell'aereo di stato nel governo Renzi con etiad e nessuno sta in galera caro Michele, perché no… - Teresa12401552 : @Michele_Anzaldi Truffa dell'aereo di stato nel governo Renzi con etiad e nessuno sta in galera caro Michele, perch… - Teresa12401552 : @Michele_Anzaldi Truffa dell'aereo di stato nel governo Renzi con etiad, Michele perché non denunci -