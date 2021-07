Gli attacchi degli squali non fanno paura se non li chiami attacchi (Di lunedì 26 luglio 2021) In Australia hanno finalmente risolto il problema degli attacchi degli squali, che nel 2021 sono già stati quindici, dopo i ventisei (di cui otto letali) del 2020, i ventitré del 2019, e così via fino al primo caso testimoniato, risalente pare al 1791. Come hanno fatto? Lo spiega il Sydney Morning Herald: hanno smesso di chiamarli “attacchi”. Durante un convegno nel Queensland è stato proposto di ridurli a più innocui “morsi”; il sito Sharksmart vorrebbe piuttosto definirli “incontri negativi”; il governo del Nuovo Galles del Sud è indeciso fra “incidenti” e un semplice ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) In Australia hanno finalmente risolto il problema, che nel 2021 sono già stati quindici, dopo i ventisei (di cui otto letali) del 2020, i ventitré del 2019, e così via fino al primo caso testimoniato, risalente pare al 1791. Come hanno fatto? Lo spiega il Sydney Morning Herald: hanno smesso di chiamarli “”. Durante un convegno nel Queensland è stato proposto di ridurli a più innocui “morsi”; il sito Sharksmart vorrebbe piuttosto definirli “incontri negativi”; il governo del Nuovo Galles del Sud è indeciso fra “incidenti” e un semplice ...

