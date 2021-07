Fedez, parole vergognose contro il prete che prova a convincere le donne a non abortire (Di lunedì 26 luglio 2021) Che classe, che stile. Che vergogna. Un prete impegnato nel salvare vite umane cercando di convincere le donne a non abortire, con la sola forza della parola e della persuasione, zittito dal cantante (parola grossa) Fedez, nel nome dei sacri like sui social. Leggere per credere. “Appello a tutti i preti: Non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire. Grazie”, ha scritto sul suo profilo twitter il marito di Chiara Ferragni, altrimenti chiamato Fedez, replicando al tweet di don Mirco Bianchi che aveva osato taggarlo senza chiedergli il permesso, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Che classe, che stile. Che vergogna. Unimpegnato nel salvare vite umane cercando dilea non, con la sola forza della parola e della persuasione, zittito dal cantante (parola grossa), nel nome dei sacri like sui social. Leggere per credere. “Appello a tutti i preti: Non rompete le palle alleche scelgono di. Grazie”, ha scritto sul suo profilo twitter il marito di Chiara Ferragni, altrimenti chiamato, replicando al tweet di don Mirco Bianchi che aveva osato taggarlo senza chiedergli il permesso, ...

