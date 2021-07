Covid Lazio, oggi 550 contagi e 2 morti: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 550 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. oggi nel Lazio, “su quasi 8mila tamponi (-712) e oltre 5mila antigenici per un totale di quasi 13mila test, si registrano 550 nuovi casi positivi (-110) e 2 decessi (riferiti a recuperi di notifiche); i ricoverati sono 240 (+29), le terapie intensive sono 34 (+2), i guariti sono 128. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4,2%. I casi a Roma città sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 550 i nuovida coronavirus26nel, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 2nel, “su quasi 8mila tamponi (-712) e oltre 5mila antigenici per un totale di quasi 13mila test, si registrano 550 nuovi casi positivi (-110) e 2 decessi (riferiti a recuperi di notifiche); i ricoverati sono 240 (+29), le terapie intensive sono 34 (+2), i guariti sono 128. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4,2%. I casi a Roma città sono ...

