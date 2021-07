Covid e tribunali, restrizioni in vigore fino a dicembre per civile e penale (Di lunedì 26 luglio 2021) Normativa emergenziale fino a fine anno per i processi civili e penali. A stabilirlo il decreto legge n. 105 del 23 luglio, che all’articolo 1 prevede la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, stabilendo, all’articolo 7, la validità di quanto previsto dall’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino a fine anno. Si tratta, tra le altre cose, del deposito telematico degli atti, nonché della trattazione scritta dei processi civili, laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) Normativa emergenzialea fine anno per i processi civili e penali. A stabilirlo il decreto legge n. 105 del 23 luglio, che all’articolo 1 prevede la proroga dello stato d’emergenzaal 312021, stabilendo, all’articolo 7, la validità di quanto previsto dall’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,a fine anno. Si tratta, tra le altre cose, del deposito telematico degli atti, nonché della trattazione scritta dei processi civili, laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai ...

Advertising

Immobili24 : Covid-19 e sospensione dei pignoramenti immobiliari, ogni città ha le sue regole - cettinanicotina : @fanpage Ooooohhhh, così vediamo se uffici comunali, regionali, tribunali e, per assimilazione, postali, bancari et… - vitalozzo2012 : RT @bisagnino: Ecco la “casta del Covid”, il Green Pass? Agli italiani sì, ai giudici no. Nei tribunali italiani è pieno di no vax https://… - caorle44 : RT @viaggrego: Ecco la “#casta del #Covid”, il #GreenPass? Agli #Italiani sì, ai #Giudici no'. I #Tribunali Italiani sono pieni di #novax h… - artemide7846 : RT @bisagnino: Ecco la “casta del Covid”, il Green Pass? Agli italiani sì, ai giudici no. Nei tribunali italiani è pieno di no vax https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tribunali Ultime Notizie Roma del 26 - 07 - 2021 ore 13:10 ...un aumento del 1% a livello nazionale la percentuale di posti letto reparti o da pazienti covid ...chiede l'Europasono i nostri obiettivi e questi li porteremo avanti ovviamente in passato nei Tribunali ...

Vaticano, via al processo al cardinale Becciu. Dieci anni di segreti e corruzione nella Santa Sede ... la comunicazione, i giornali, l'uniformità del rito in tutti i paesi, fino ai tribunali ... Nel 2020, infatti, al deficit strutturale si è aggiunto il Covid: con i Musei Vaticani chiusi per quasi un ...

Covid e tribunali, restrizioni in vigore fino a dicembre per civile e penale Il Dubbio VACCINI E OBBLIGHI, COSA ACCADE NEGLI USA L’impennata di contagi da variante delta sta spingendo molti Stati e molte città degli Usa a introdurre misure per aumentare la copertura vaccinale della popolazione. I cinque Stati con situazioni più ...

Vettori aerei. Bruxelles smentisce inchiesta formale su Plus Ultra Sono ore convulse quelle che sta vivendo il vettore aereo spagnolo Plus Ultra Lineas Aereas. La compagnia potrebbe non ricevere l’aiuto economico promosso dal governo iberico per sostenere le proprie ...

...un aumento del 1% a livello nazionale la percentuale di posti letto reparti o da pazienti...chiede l'Europasono i nostri obiettivi e questi li porteremo avanti ovviamente in passato nei...... la comunicazione, i giornali, l'uniformità del rito in tutti i paesi, fino ai... Nel 2020, infatti, al deficit strutturale si è aggiunto il: con i Musei Vaticani chiusi per quasi un ...L’impennata di contagi da variante delta sta spingendo molti Stati e molte città degli Usa a introdurre misure per aumentare la copertura vaccinale della popolazione. I cinque Stati con situazioni più ...Sono ore convulse quelle che sta vivendo il vettore aereo spagnolo Plus Ultra Lineas Aereas. La compagnia potrebbe non ricevere l’aiuto economico promosso dal governo iberico per sostenere le proprie ...