Conosci l’asciugamano refrigerante? Se lo provi te ne innamori

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 luglio 2021) Bisognerebbe inventarlo un modo efficace e rapido per ottenere la sensazione di freschezza corporea durante quelle giornate da afa e temperature bollenti. L’hanno fatto! In realtà, hanno inventato, il vero must have dell’estate che tutte dovremmo avere. Ecco come funziona e perché ci cambierà la vita. Cos’èAvete mai sentito parlare di asciugamano? Iniziate a fare spazio nella vostra borsa estiva perché una volta provato, non riuscirete più a farne a meno. Il suo nome è asciugamanoe, come il nome stesso ...