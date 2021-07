3 esercizi per sciogliere e rinforzare le articolazioni (Di lunedì 26 luglio 2021) L’importanza delle articolazioni Le articolazioni sono – lo dice la parola stessa – quel che, articolandosi, ci permette di andare avanti. Hanno varia natura e forma e quindi funzioni diverse. Ciascuna articolazione si compone di elementi diversi: le ossa hanno le loro superfici articolari e una cavità articolare che è una sottile fessura presente nel punto di congiunzione, delimitata dalle superfici articolari e dalla capsula articolare (manicotto di tessuto connettivo denso che va a circondare le superfici articolari ossee in connessione). A loro volta le articolazioni hanno una classificazione che dipende proprio dalla natura dei ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 luglio 2021) L’importanza delleLesono – lo dice la parola stessa – quel che, articolandosi, ci permette di andare avanti. Hanno varia natura e forma e quindi funzioni diverse. Ciascuna articolazione si compone di elementi diversi: le ossa hanno le loro superfici articolari e una cavità articolare che è una sottile fessura presente nel punto di congiunzione, delimitata dalle superfici articolari e dalla capsula articolare (manicotto di tessuto connettivo denso che va a circondare le superfici articolari ossee in connessione). A loro volta lehanno una classificazione che dipende proprio dalla natura dei ...

