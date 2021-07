Ventenne disabile violentata per quasi 2 anni. Taranto, accusa mostruosa, chi sogno gli 8 indagati (Di domenica 25 luglio 2021) Abusi sessuali su una ragazza disabile: con questa terribile accusa sono indagati a Taranto otto autisti di bus di linea dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico della città pugliese, di età compresa tra i 40 e i 62 anni. Si tratta di violenza aggravata in quanto la ragazza di appena 20 anni era affetta da un evidente disagio psichico, che però non avrebbe fermato gli uomini e anzi ne avrebbe invogliato e agevolato le turpi azioni. In attesa di altri riscontri nel corso delle indagini, il gip del capoluogo ionico ha imposto nei confronti degli otto sospettati il divieto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Abusi sessuali su una ragazza: con questa terribilesonootto autisti di bus di linea dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico della città pugliese, di età compresa tra i 40 e i 62. Si tratta di violenza aggravata in quanto la ragazza di appena 20era affetta da un evidente disagio psichico, che però non avrebbe fermato gli uomini e anzi ne avrebbe invogliato e agevolato le turpi azioni. In attesa di altri riscontri nel corso delle indagini, il gip del capoluogo ionico ha imposto nei confronti degli otto sospettati il divieto di ...

