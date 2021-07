Squalificata Benedetta Pilato: «Non so cosa abbia fatto» (Di domenica 25 luglio 2021) Pilato Squalificata. Clamoroso alle olimpiadi di Tokyo, la nuotatrice tarantina Benedetta Pilato è stata Squalificata nella batteria dei 100 rana. Non è chiaro il motivo, se sia stata una falsa partenza. Grande delusione olimpica per una delle atlete più rappresentative del nuoto e non solo. “A parte la gara orribile, non so cosa ho fatto. Mi sono stancata tantissimo, in riscaldamento stavo bene. La pressione mediatica? Forse si, ma ora pensiamoci a mente fredda” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021). Clamoroso alle olimpiadi di Tokyo, la nuotatrice tarantinaè statanella batteria dei 100 rana. Non è chiaro il motivo, se sia stata una falsa partenza. Grande delusione olimpica per una delle atlete più rappresentative del nuoto e non solo. “A parte la gara orribile, non soho. Mi sono stancata tantissimo, in riscaldamento stavo bene. La pressione mediatica? Forse si, ma ora pensiamoci a mente fredda” L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Squalificata Benedetta RISULTATI Tokyo 2020, nuoto: McKeown firma il nuovo record olimpico nei 100 metri dorso femminili Sportface.it Tokyo 2020, nuoto: squalificata Benedetta Pilato Seconda giornata di batterie per il nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Record olimpico nei 100 metri dorso donne: l’australiana Kaylee McKeown ha firmato un 57?88 migliorando ulteriormente il pre ...

