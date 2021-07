Sport: la Roma su Lenglet (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, in edicola oggi, la Roma è interessata al difensore del Barcellona Clement Lenglet, in uscita dal club. Come scrive il giornale catalano, i giallorossi avrebbero già avanzato una prima offerta di 15 milioni di euro. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, in edicola oggi, laè interessata al difensore del Barcellona Clement, in uscita dal club. Come scrive il giornale catalano, i giallorossi avrebbero già avanzato una prima offerta di 15 milioni di euro. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

