Olimpiadi | Longo Borghini | Giuffrida e Zanni di bronzo | altre tre medaglie azzurre a Tokyo

(Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’oro di Vito Dell’Aquila e l’argento di Luigi Samele, la seconda giornata di Tokyo 2020 regala all’Italia altre tre medaglie olimpiche, tutte di bronzo. La prima nel ciclismo con Elisa Longo Borghini (prova in linea), la seconda nel judo con Odette Giuffrida (categoria -52 kg) e la terza con Mirko Zanni nel sollevamento pesi (nei 67 kg): la delegazione azzurra sale così a quota cinque podi.??

Terza dunque ElisaBorghini, figlia di Guidina Dal Sasso, tre volte oro alleInvernali nel fondo (1984, 1988 e 1994): "Ho corso con le persone che amo nel cuore?", ha spiegato alla ...... Zanni di bronzo! ITALIA ANCORA A PODIO CON GIUFFRIDA! E dopo soli pochi minuto il bronzo vinto nel ciclismo da ElisaBorghini ecco che si arricchisce il medagliere dell'Italia alle...Splendida prestazione della ciclista che chiude terza nella prova in linea, nuovo podio olimpico per la judoka nella categoria -52 kg, storica gioia nel sollevamento pesi con l'atleta di Pordenone. St ...L’atleta di Pordenone ha alzato 177 Kg ed é il nuovo primatista italiano: il primato precedente era 173 kg TOKYO – Dopo quella conquistata nella prova in linea di ciclismo femminile da Elisa Longo ...