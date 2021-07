Olimpiadi di Tokyo, il fioretto femminile azzurro resta a secco nella gara individuale: non succedeva da Seul 1988 (Di domenica 25 luglio 2021) I nomi e le medaglie che fanno tornare alla mente ricordi meravigliosi, oltre a renderci ancora orgogliosi del peso che la scherma ha avuto negli ultimi 30 anni per lo sport italiano. Giovanna Trillini, oro a Barcellona 1992, Valentina Vezzali argento e Trillini bronzo ad Atlanta 1996, dietro solo alla romena Laura Badea che trovò il giorno perfetto, Vezzali oro e Trillini ancora bronzo a Sydney 2000, Vezzali oro e questa volta argento di Trillini ad Atene 2004, Vezzali ancora oro e Margherita Granbassi bronzo a Pechino 2008, tris completo sul podio di Londra 2012, con Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Vezzali a spartirsi le medaglie e infine Elisa Di Francisca, argento dietro Inna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) I nomi e le medaglie che fanno tornare alla mente ricordi meravigliosi, oltre a renderci ancora orgogliosi del peso che la scherma ha avuto negli ultimi 30 anni per lo sport italiano. Giovanna Trillini, oro a Barcellona 1992, Valentina Vezzali argento e Trillini bronzo ad Atlanta 1996, dietro solo alla romena Laura Badea che trovò il giorno perfetto, Vezzali oro e Trillini ancora bronzo a Sydney 2000, Vezzali oro e questa volta argento di Trillini ad Atene 2004, Vezzali ancora oro e Margherita Granbassi bronzo a Pechino 2008, tris completo sul podio di Londra 2012, con Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Vezzali a spartirsi le medaglie e infine Elisa Di Francisca, argento dietro Inna ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - francobus100 : Olimpiadi di Tokyo, il cordenonese Mirko Zanni è bronzo nel sollevamento pesi col nuovo record italiano - Fprime86 : RT @SkyTG24: Il terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia, a #Tokyo2020 arriva grazie a Mirko Zanni che ha ch… -