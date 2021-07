Napoli | De Laurentiis e Spalletti | due filosofie diverse a confronto

(Di domenica 25 luglio 2021) I primi giorni del connubio Dehanno evidenziato un distacco evidente nel modo di vedere il. In particolare le due visioni discordano soprattutto sul calciomercato riguardo a cessioni e arrivi. Ovviamente si tratta solamente di pensieri espressi a parole, nella realtà dei fatti vi è una serenissima unità d’intenti in quel L'articolo

Il mercato delnon regala grandi ambizioni ai tifosi. Il presidente Aurelio Deha predicato la strada dell'austerità per questa sessione di scambi e trattative. Dall'altro canto Spalletti ha già ...... i nerazzurri si sarebbero fatti avanti con ilformulando una richiesta di prestito con eventuale diritto di riscatto ma la risposta del club di Deva al di là dei dettagli di ...I primi giorni del connubio De Laurentiis - Spalletti hanno evidenziato un distacco evidente nel modo di vedere il Napoli. In particolare le due visioni ...Visita amichevole del professore Antonio Giordano, Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Filadelfia, amico del presidente De Laurentiis, ...